Путин передал Росимуществу активы «АгроТерры»

Президент России Владимир Путин передал во временное управление Росимущества активы сельскохозяйственной компании «АгроТерра». Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Фактическим владельцем российской группы является нидерландский холдинг. Ведомству переданы акции четырех ООО: «Капитал АгроФинанс», «АгроТерра», «АгроСистема» и «АгроСистема-Регионы». Теперь эти активы переданы во временное управление.

Группа компаний выращивает и поставляет сельхозпродукцию на предприятия.

25 апреля 2023 года Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. В частности, в случае изъятия или ограничения прав на имущество России за рубежом, в России вводится внешнее управление на активы недружественных стран.