США выделят Samsung более $6 млрд на развитие производства в Техасе

Министерство торговли США намерено выделить технологической компании Samsung грант в размере более $6 млрд на налаживание производства чипов в штате Техас. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника.

По словам одного из собеседников агентства, на следующей неделе министр торговли США Джина Раймондо объявит о выделении Samsung государственной субсидии для строительства четырех производственных и научно-исследовательских объектов в округе Тейлор в штате Техас. В частности, речь идет о заводе по производству полупроводников стоимостью больше $17 млрд, упаковочного цеха и центра НИОКР. В свою очередь Samsung планирует удвоить инвестиции в американские подразделения компании и довести их объем до более чем $44 млрд.

США в рамках принятого в 2022 году закона о чипах и науке (CHIPS & Science Act) активно побуждают иностранные высокотехнологические компании расширять производство на американской территории. 8 апреля тайваньская TSMC получила субсидию в размере $6,6 млрд на развитие бизнеса в штате Аризона и увеличила инвестиции в США на $25 млрд для обеспечения строительства трех фабрик.