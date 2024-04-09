ФАС возбудила очередное дело в отношении Альфа-банка

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении АО "Альфа-банк" по признакам нарушения закона о рекламе.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"ФАС возбудила дело в отношении АО "Альфа-банк". Служба выявила в действиях банка признаки нарушения закона о рекламе", - отметили в ФАС.

В службу поступило обращение гражданина с претензиями к рекламе программы лояльности Альфа-аанка, которая распространялась в эфире федерального телеканала.

Как отметили в ФАС, в рекламе утверждалось, что за открытие счета клиенту будут начислены баллы. При этом информация о том, что акция действует только при открытии первого счета, размещалась в поясняющей сноске мелким шрифтом в течение короткого времени.

"Кроме того, в ролике указывалась информация о том, что продукт АО "Альфа-банк" - это "лучшая программа лояльности". Объективные критерии сравнения услуги были также указаны в поясняющей сноске мелким шрифтом в течение короткого времени. Такая подача информации не позволяла потребителям ознакомиться с данными сноски", - продолжили в антимонопольном ведомстве.

По мнению ФАС, такие действия банка могут вводить потребителей в заблуждение и содержат признаки нарушения закона о рекламе. ФАС оценит ролик Альфа-банка на предмет нарушения рекламного законодательства. В случае установления вины организации грозит штраф.

Ранее служба возбудила в отношении банка дела за нарушения в рекламе кредита, а также за указание в рекламе недостоверных сведений о комиссии за эквайринг.