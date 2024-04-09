На Украине намерены построить завод по производству ядерного топлива

Компания-оператор украинских АЭС "Энергоатом" планирует построить завод по производству ядерного топлива рядом с городом Южноукраинском Николаевской области. Об этом сообщил глава компании Петр Котин.

"Завод мы решили разместить рядом с городом Южноукраинском. Даже не ожидал, что такая большая поддержка будет обеспечена от жителей города", - сказал он на видеозаписи на YouTube-канале компании.

По словам Котина, Украине необходимо обеспечить источники поставок ядерного топлива и одним из них станет собственное производство.

Глава компании указал, что "Энергоатом" намерен производить ядерное топливо по технологии компании Westinghouse.

"На сегодня мы полностью отказались от поставок российского ядерного топлива, берем топливо только от Westinghouse", - добавил он.

В марте компания сообщила, что для двух энергоблоков Хмельницкой АЭС с реакторами ВВЭР-1000 были завезены первые партии топлива Westinghouse вместо штатного российского. Всего на Украине расположены три действующие АЭС: Ровненская, Хмельницкая и Южно-Украинская.