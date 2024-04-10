ФАС возбудила дело в отношении издательства «Просвещение»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении издательства «Просвещение». RT на русском

Отмечается, что ФАС проанализировала доходы и расходы издательства, финансовые результаты, цены и объемы реализованных учебников и выявила признаки установления издательством монопольно высоких цен на учебники по истории, биологии и русскому языку. ТАСС

ФАС возбудила в отношении издательства «Просвещение» дело о нарушении антимонопольного законодательства, которое грозит ему административным штрафом. Газета.Ru