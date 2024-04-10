Суд ЕС отменил санкции против двух российских олигархов

В Люксембурге Европейский суд общей юрисдикции постановил отменить персональные санкции, введенные против российских бизнесменов Петра Авена и Михаила Фридмана. Москва24

Отмечается, что суд ЕС постановил удовлетворить иски Петра Авена и Михаила Фридмана к Совету ЕС и отменить персональные санкции в их отношении. «Совет ЕС должен оплатить судебные издержки [сторон]», - говорится в постановлении суда. ТАСС

Евросоюз включил Фридмана и Авена в санкционные списки 28 февраля 2022 года, а летом 2023-го бизнесмены попали в американский SDN-list. Российская газета