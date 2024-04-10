Фридман отреагировал на отмену санкций Евросоюза

Бизнесмен и бывший член совета директоров «Альфа-банка» Михаил Фридман заявил, что удовлетворен снятием персональных санкций Евросоюза.

Ранее Европейский суд общей юрисдикции отменил ограничения в отношении него и экс-совладельца банка Петра Авена.

«Мы удовлетворены этим решением», — сказал Михаил Фридман.

Его слова приводит РБК.

Суд отменил санкции против покинувших Россию Фридмана и Авена 10 апреля. Кроме того, Совет Евросоюза обязали оплатить расходы предпринимателей, связанных с рассмотрением дела.