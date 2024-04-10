Акции китайского производителя цемента рухнули на 99% за 15 минут

Китайский производитель цемента China Tianrui Group Cement Co. в среду приостановил торги акциями после распродажи, которая унесла почти всю его рыночную стоимость в последние 15 минут торговой сессии, пишет Bloomberg.

Торговля акциями компании в Гонконге была остановлена с 9 часов утра по местному времени после того, как они упали во вторник на 99%, примерно до 0,05 гонконгского доллара, так что ее рыночная капитализация сократилась до 141 млн гонконгских долларов ($18 млн).

Было распродано около 281 млн акций, или треть акций компании, находящихся в свободном обращении. И более 80 млн акций были проданы в течение последних нескольких минут сессии.

Причиной такого падения акций Tianrui послужили риски, связанные с малоизвестными китайскими фирмами с высокой концентрацией акций, а также теми компаниями, которые заложили свои акции при кредитовании.

Особенно велик риск на фоне беспрецедентного жилищного кризиса среди застройщиков и строительных фирм страны.

Производитель цемента заложил 97 млн акций, или 3,3% от общей суммы, для обеспечения 12-месячного кредита на сумму 166,5 млн юаней. Однако из-за слабого спроса, вызванного спадом на рынке недвижимости в Китае, усиления рыночной конкуренции и высоких затрат на сырье в прошлом году Tianrui получила чистый убыток 634 млн юаней.