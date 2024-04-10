В Кремле прокомментировали снятие санкций с российских олигархов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение суда ЕС снять санкции с основателей «Альфа-групп» предпринимателей Петра Авена и Михаила Фридмана. ТАСС

«Каждый случай отдельный, его нужно отдельно воспринимать. Представители крупного бизнеса имеют возможности оспаривать судебные решения в отношении себя, они реализуют эти решения. Все эти санкции в любом случае мы считаем незаконными, деструктивными и в чем-то позорящими те органы, которые их принимали», — заявил Песков. Ura.Ru

10 апреля стало известно, что суд первой инстанции в Люксембурге постановил отменить персональные санкции, введенные Евросоюзом (ЕС), против российских бизнесменов Петра Авена и Михаила Фридмана. В ноябре прошлого года сооснователи «Альфа-Групп» называли ошибкой свои прежние решения инвестировать в проекты на Западе. Газета.Ru