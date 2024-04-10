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Бывшая дочка "Газпрома" в ФРГ хочет вновь использовать хранилища газа на Украине

Компания SEFE (Securing Energy for Europe), которая до национализации правительством ФРГ называлась Gazprom Germania и являлась дочерней структурой "Газпрома", рассматривает возможность возобновления использования хранилищ природного газа на Украине. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на исполнительного директора компании Фредерика Барно.

Бывшая дочка "Газпрома" в ФРГ хочет вновь использовать хранилища газа на Украине
© РИА Новости

По его словам, последний раз хранилища использовались "несколько месяцев назад". Когда они могут быть снова введены в эксплуатацию, он не уточнил. Если европейские страны полностью заполнят свои хранилища этим летом, им придется искать другие варианты размещения газа, в том числе на Украине, указывает агентство.

Bloomberg отмечает, что в 2023 году международные компании хранили на Украине примерно 2,5 млрд куб. м газа. Это составляет, по информации агентства, около четверти объема всех имеющихся на Украине хранилищ. Оно уточняет, что в 2024 году Киев стремится убедить союзников в том, что хранить топливо на его территории все еще безопасно.

"Мы стремимся к более активному сотрудничеству с Украиной, потому что она станет одной из ключевых стран в вопросах энергоснабжения Европы после окончания военных действий", - указал Барно, отметив, что с Украиной все же "связаны некоторые риски".

Директор SEFE также рассказал, что компания постепенно наращивает поставки сжиженного природного газа (СПГ), в том числе из США и с Ближнего Востока. Однако бывшая дочка "Газпрома" имеет действующий контракт до 2040 года на поставки СПГ из России в рамках проекта "Ямал СПГ".

В ноябре 2022 года правительство Германии приняло решение национализировать компанию SEFE, которой принадлежит крупнейшее в Западной Европе подземное газохранилище "Реден". Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ обосновало данный шаг надвигающейся неплатежеспособностью SEFE, что поставило бы под угрозу безопасность поставок в ФРГ. В германском экономическом ведомстве подчеркивали, что SEFE является ключевой компанией в области энергоснабжения Германии.

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