Минторг США внёс в чёрный список три компании из России

Министерство торговли США приняло решение ввести экспортные ограничения в отношении трёх компаний из России: «ОДК-СТАР», «Дельта аэро» и «Аэросила». Информация об этом содержится в уведомлении, размещённом в Федеральном реестре.

Согласно документу, российские компании «действуют вопреки интересам национальной безопасности или внешней политики Соединённых Штатов». На аналогичном основании в чёрный список включили шесть компаний из Китая и две — из ОАЭ.

Ранее сообщалось, что Россия ввела санкции против представителей государственных органов и IT-сектора Великобритании.