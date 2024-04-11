США ввели санкции против ряда китайских компаний

Руководство Министерства торговли (Минторга) США внесло в черный список четыре компании из Китая за помощь в наращивании военной мощи КНР. О расширении стоп-листа сообщается в заявлении американского ведомства.

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Под ограничения попали фирмы LINKZOL (Beijing) Technology, Xi'an Like Innovative Information Technology, Beijing Anwise Technology и SITONHOLY (Tianjin). Эти компании, как отметили в Минторге США, занимались закупками американских товаров и технологий для модернизации оборонного сектора КНР.

Согласно заявлению ведомства, для всех вышеуказанных организаций теперь будет действовать «презумпция отказа» для заявок на экспорт. Это означает, что ни одна из этих компаний с большой долей вероятности не сможет приобретать американские товары и технологии для своих целей.

Как уточняло агентство Reuters, вышеперечисленные китайские компании участвовали в поставках чипов искусственного интеллекта (ИИ) представителям вооруженных сил Китая. Власти США считают, что подобные закупки могут представлять серьезную опасность для национальной безопасности страны.

В начале 2024 года власти Китая ввели ограничения для пяти американских компаний. Под санкции попали BAE Systems Land and Armament, Alliant Techsystems Operation, AeroVironment, ViaSat и Data Link Solutions. Как утверждали в Министерстве иностранных дел (МИД) Китая, эти компании занимались поставками оружия и военной техники Тайваню. В результате активы данных фирм на территории КНР были заморожены, в том числе объекты недвижимости.