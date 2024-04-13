«Авито» упростил подтверждение подлинности профилей через Госуслуги

«Авито» упростил процесс подтверждения подлинности профилей через Госуслуги. Теперь этот способ верификации доступен всего в несколько кликов для всех частных пользователей и самозанятых на любой версии платформы — в приложении, мобильной версии сайта или на компьютере. Достаточно иметь подтвержденную учетную запись на Госуслугах. По итогам прохождения обновленной проверки можно получить значок «Документы проверены» или «Самозанятый».

Верификация с использованием профиля на Госуслугах была запущена на «Авито» в феврале 2022 года в рамках эксперимента Минцифры. До настоящего времени пройти верификацию таким способом могли только пользователи мобильных устройств на Android и iOS, на которых было дополнительно установлено приложение «Госключ». По результатам проверки пользователи получали значок «Есть аккаунт на Госуслугах».

Теперь «Госключ» не требуется — подтверждение проходит напрямую через портал Госуслуг. Пройти верификацию можно в личном кабинете в разделе «Управление профилем», выбрав в разделе «Подтверждение данных» проверку через кабинет Госуслуг для частных лиц или самозанятых. Всего за время теста нового способа верификации данной возможностью воспользовалось более 30 тысяч самозанятых и 3500 частных продавцов.

«Мы были одними из первых на рынке, кто предоставил пользователям возможность пройти верификацию с помощью ЕСИА и "Госключа". Согласно данным нашего недавнего опроса, больше трети покупателей доверяют именно проверке, пройденной через Госуслуги, и мы рады, что сегодня смогли упростить этот сценарий. Теперь этот способ верификации доступен всего за несколько кликов, независимо от того, каким устройством вы пользуетесь», — рассказала директор по продукту департамента доверия и безопасности «Авито» Наталья Юматова.

Тем, кто использует «Авито» для ведения бизнеса, проверка дает возможность сделать профессиональный профиль с более широким функционалом. В таком профиле можно создать дополнительные блоки с фото и описанием компании и товаров, информацией про условия доставки и оплаты, работает поиск по объявлениям.

По данным «Авито», более 90 процентов пользователей платформы при прочих равных условиях отдают предпочтение продавцам, в профиле которых есть значки о пройденных проверках. Каждый день более 14 тысяч пользователей «Авито» проходят подтверждение подлинности профиля и получают цифровые бейджи. За год данный показатель вырос в три раза. Самый популярный способ проверки — банковские ID, далее следуют верификация по паспорту, водительским удостоверениям, проверка по реквизитам и профилю на Госуслугах.