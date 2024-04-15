Иностранцы стали чаще оформлять российские карты «Мир»

Российские банки отмечают в первом квартале 2024 года существенный рост спроса среди иностранных граждан на карты российской платежной системы «Мир», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на опрос кредитных организаций и туристических компаний. Чаще всего такие карты открывают туристы из Китая. Самый пик, когда было оформлено больше всего карт, наблюдался в феврале, когда в КНР праздновали Новый год и многие граждане Китая решили путешествовать по России.

Закон, дающий иностранным гражданам возможность открывать карты «Мир» по упрощенной схеме, заработал в России осенью 2023 года. В октябре был утвержден список из 25 стран, гражданам которых доступна такая услуга. Закон предполагает, что после прохождения процедуры идентификации в своей стране турист сможет удаленно открыть электронный счет в российском банке, а уже в России получить банковскую карту.

Первой о начале выпуска карт для иностранцев в конце прошлого года объявила «дочка» Сбербанка — «ЮMoney». Число карт, выданных «ЮMoney» с января по март 2024 года, выросло в шесть раз по сравнению с ноябрем—декабрем 2023 года. Число операций по таким картам в первом квартале операций было в 14 раз больше, чем в четвертом квартале прошлого года». Почти 89% из них приходились на покупки, а остальные 11% — на снятие наличных. В «ЮMoney» добавили, что за картами обращались граждане около 50 стран. Больше всего (73%) приходится на Китай, следом идут Казахстан (6%), ОАЭ (5%), Саудовская Аравия и Индия (по 3%).

В ВТБ за 2023 год число нерезидентов, оформивших дебетовые карты, выросло более чем в три раза.

В банке «Русский стандарт» сообщили, что объем операций в январе—марте 2024 года увеличился почти вдвое год к году.

В Совкомбанке отмечают, что выдачи карт нерезидентам в первом квартале 2024 года выросли почти на 20% год к году, и «доля активных пользователей не снижается в последние 18 месяцев».

В Тинькофф-банке наблюдают «значительный рост выдачи дебетовых карт гражданам Китая» с сентября 2023 года, а с февраля 2024 года тенденция стала заметна в отношении граждан Белоруссии и Индии.

При этом, как отмечает один из источников издания, выдача карт иностранцам удаленно все еще не работает. Для того, чтобы получить заветную карту, человеку нужно приехать в Россию, подписать договор, получить платежную карту и сим-карту, для того чтобы работать с приложением банка, а потом пополнить карту в банкомате или кассе.