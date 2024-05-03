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WSJ: производство Boeing 787 пострадало из-за санкций Запада против России

После начала СВО производитель терморегулирующего оборудования для лайнера свернул работу в нашей стране.

Производство Boeing 787 пострадало из-за санкций Запада против России
© globallookpress.com

Как сообщает газета Wall Street Journal, на тот момент объём поставок удовлетворял спрос, но теперь, когда аэрокосмическая корпорация пытается нарастить производство, обнаружилось, что мощностей концерна в США и Великобритании недостаточно.

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В статье также сказано, что есть дефицит пассажирских кресел для Boeing 787.

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