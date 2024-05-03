Производство Boeing 787 пострадало из-за санкций Запада против России

После начала СВО производитель терморегулирующего оборудования для лайнера свернул работу в нашей стране.

Как сообщает газета Wall Street Journal, на тот момент объём поставок удовлетворял спрос, но теперь, когда аэрокосмическая корпорация пытается нарастить производство, обнаружилось, что мощностей концерна в США и Великобритании недостаточно.

Boeing выплатил Alaska Airlines огромную компенсацию за оторвавшееся окно

В статье также сказано, что есть дефицит пассажирских кресел для Boeing 787.