Компании РФ активно ищут китайских посредников для проведения платежей

Российские производители электроники, осуществляющие внешнеторговые операции с КНР, начали активно обращаться к работающим в РФ китайским компаниям, чтобы те помогли им в осуществлении платежей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на двух источников в подобных отечественных компаниях.

Эту информацию подтвердил изданию председатель Российско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич, по данным которого, количество обращений отечественных компаний с просьбой о поиске китайского посредника для проведения платежей по сравнению с февралем выросла в пять раз (всего с середины марта по середину апреля в РАСПП поступило около 50 подобных обращений).

По словам главы правления ассоциации «Финансовые инновации» (АФИ) Романа Прохорова, комиссии у таких посредников могут составлять от 3% до 5% в зависимости от суммы платежа. Банк России уже ведет переговоры о регулировании вопроса по приему оплаты из РФ, в том числе за электронику и компоненты, но речь идет «скорее о некоторых мерах, выводящих часть несанкционных потоков из-под китайских запретов», рассказал «Коммерсанту» источник на финансовом рынке.

В конце марта – апреле российские компании столкнулись с очередным витком осложнений в проведении расчетов с партнерами через китайские банки, писали «Коммерсантъ» и «Известия». В частности, российские производители электроники начали получать от партнеров в КНР письма о том, что через китайские банки перестала проходить оплата за поставки компонентов и наборов для сборки электроники, в том числе серверов, систем хранения данных, ноутбуков и т.п.