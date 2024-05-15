Иностранный бизнес оценил свои перспективы в России

Оставшийся в России иностранный бизнес оценивает свои перспективы более стабильно, чем в прошлые два года.

Об этом сообщил генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса Тадзио Шиллинг в ходе выступления на Российском фармацевтическом форуме им. Н.А. Семашко.

"На сегодняшний день многие иностранные компании продолжают работать в России. Мы хотим знать, как они чувствуют себя и поэтому ежегодно проводим опрос наших членов. По предварительным данным, иностранный бизнес сейчас оценивает перспективы в России более стабильно, чем в предыдущие два года", - сказал он.

Иностранные компании чувствуют, что российский рынок во многом остался открытым для них, отметил Шиллинг.

"Во-вторых, это говорит о том, что они освоили новые правила игры и успешно к ним приспосабливаются. И мы, как Ассоциация европейского бизнеса, поддерживали их в этом процессе и всячески будем дальше поддерживать. Потому что рано или поздно сегодняшний кризис закончится, и мы уверены, что будет лучше, если нам не придется начинать с нуля", - объяснил он.

Гендиректор АЕБ напомнил, что в настоящий момент есть области, где по-прежнему нет ограничений с обеих сторон и где европейские компании могут работать. Например, фармацевтические компании привязаны к российским пациентам и партнерам и не хотят потерять эти связи, наработанные многими годами. По его словам, иностранные компании также не могут не заметить экономическое развитие, которое второй год подряд значительно превышает прогнозы.