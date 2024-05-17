Yandex N.V. закрыла первый этап сделки по продаже российского бизнеса

Yandex N.V., являвшаяся головной организацией группы «Яндекс», продала консорциуму инвесторов около 68 процентов акций МКПАО «Яндекс» сообщается в его пресс-релизе.

Таким образом был осуществлен первый этап выхода нидерландской компании из российского бизнеса. Второй, в рамках которого сделка будет закрыта после продажи еще примерно 28 процентов акций, должен состояться в июле. Отмечается, что до 31 июля 2024 года Yandex N.V. сменит название и прекратит использовать бренды «Яндекса».

В МКПАО «Яндекс» также заявили, что, помимо указанного пакета ценных бумаг, еще 3,7 процента акций, необходимых «для будущей мотивационной программы для сотрудников», принадлежит ее «дочке» — ООО «Яндекс.Технологии».

О том, что российские власти одобрили внутреннюю реорганизацию бизнеса «Яндекса», стало известно в октябре 2023 года. До этого появилась информация о том, что часть бизнеса планируют выделить в отдельную группу компаний, контроль над которой сохранит менеджмент «Яндекса», а акционеры утвердили присоединение четырех «дочек» к головной компании Yandex N.V. В конце года юридическое лицо компании зарегистрировали в специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининградской области. В марте в СМИ появилась более конкретная информация о предстоящей сделке.