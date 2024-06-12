Стало известно о долгах мужа Блиновской «Газпрому»

Супруг блогера Елены Блиновской задолжал более 60 тысяч рублей дочернему предприятию компании «Газпром» в Адыгее, передает РИА Новости со ссылкой на данные судебных приставов. Речь идет о ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп». Помимо долга «дочке» нефтегазовой компании, мужу «королевы марафонов» предстоит оплатить госпошлину в 1,1 тысячи рублей.

Бизнес Блиновского зарегистрирован в Ярославской области. Однако, согласно информации из открытых источников, его семья в 2020 году учредила ООО «Сады Адыгеи» в ауле Пшикуйхабль. Фирма занимается выращиванием плодовых деревьев, кустарников и орехов.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что суд решил признать компанию Блиновского банкротом из-за нехватки у него денег. По данным источника, у него не хватило средств на обычные расходы. Речь идет об IT-компании «Подари мечту».

Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов ранее заявил, что банкротство и погашение задолженности по налогам не поможет Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов и отмывании средств, избежать наказания, если ее вину признают. По словам парламентария, люди получали сроки за куда меньшие правонарушения. Депутат назвал этот процесс не показательным, а объективной реальностью.