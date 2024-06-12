Юрист объяснил, чем обернется для Uniper разрыв контракта с «Газпромом»

Судебные разбирательства между «Газпромом» и Uniper в конечном итоге бьют по европейским покупателям российского газа, рассказал NEWS.ru юрист Александр Хаминский. При этом немецкая энергетическая компания уже пытается «наложить лапу» на денежные потоки в оплату поставок «Газпром экспорта», уточнил он.

Пока стороны конфликта выясняют отношения в судах, страдать будут европейские покупатели российского газа. Uniper уже делает пробные попытки наложить лапу на денежные потоки в оплату поставок «Газпром экспорта», — заявил Хаминский.



Юрист обратил внимание, что это далеко не первый случай, когда иностранные суды выносят предвзятые вердикты в отношении российских компаний. Он сравнил происходящее с игрой в одни ворота. По мнению Хаминского, само судебное решение стало формальностью, завершившей неправосудный процесс. Он напомнил, что одна из сторон не должна отвечать за убытки, причиненные другой, если они вызваны форс-мажорными обстоятельствами. Именно к ним относятся правовые акты госорганов и последствия терактов.

Это непререкаемые императивы международного права. Именно так трибунал должен был оценить запрет Канады на передачу «Газпрому» турбин и другого оборудования, а также взрывы на «Северных потоках», — добавил Хаминский.



Говоря о решении российского суда, вставшего на сторону «Газпром экспорта», правовед отметил, что отечественный экспортер имеет два основания для применения правил об исключительной подсудности. Среди них установление фактов, имеющих юридическое значение, а также возражения в отношении решений иностранных судов.

Как сказал президент России Владимир Путин еще два года назад: не будет платежей — не будет поставок. А свободного газа в мире, увы, просто нет и в ближайшей перспективе не предвидится. А это значит, что к осени ФРГ поставит своих союзников в крайне затруднительное положение, — заключил юрист.



Ранее компания Uniper объявила о прекращении поставок газа от «Газпрома». Соглашение, которое должно было действовать еще 10 лет, было расторгнуто после длительного арбитражного разбирательства.