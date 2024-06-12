В Сбере рассказали о влиянии новых ограничений США на работу компании

В Сбере заявили, что на его работу в России новые введенные ограничения не повлияют
Введенные ограничения США на работу Сбера в России не повлияют, для зарубежных подразделений также принципиальных изменений не будет, сообщила пресс-служба банка.
Ранее сегодня США расширили санкции в отношении РФ, в частности под них отдельно попали зарубежные офисы российских банков, а также Московская биржа.
"На работу "Сбера" в России новые введенные ограничения не повлияют. В работе наших зарубежных подразделений также принципиальных изменений не будет, так как они являются неотъемлемой частью группы "Сбера", и на них ранее и так распространялись санкционные ограничения", - отметили в банке.
В "Сбере" добавили, что валютно-обменные операции клиенты по-прежнему могут осуществлять в привычном режиме онлайн и в офисах банка.
"Все средства клиентов на счетах в долларах и евро находятся в полной сохранности. При этом, согласно сообщению Мосбиржи, сделки по покупке и продаже доллара и евро на бирже приостановлены. Это значит, что клиенты не смогут купить валюту на Мосбирже через брокерские приложения банков. Мы следим за сообщениями Мосбиржи", - указали в банке.