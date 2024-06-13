Казахстан примет решение по работе с Мосбиржей с учетом санкций

Фондовая биржа Казахстана (KASE) рассмотрит продолжение сотрудничества отношений с Московской биржей (MOEX) с учетом американских санкций, сообщает ТАСС.

В заявлении говорится, что Казахстанская фондовая биржа и клиринговый центр продолжают работать в штатном режиме. Торги, клиринг и расчеты будут проводиться в соответствии со стандартным регламентом. KASE рассмотрит продолжение деловых отношений с Мосбиржей с учетом ограничений.

Экономист рассказал, кто окажется под ударом санкций США против Мосбиржи

Мосбирже принадлежит 13,1% размещенных акций KASE. В соответствии с исполнительным указом Министерства финансов США, нахождение лица в списке SDN предусматривает риск применения блокирующих санкций к лицам, 50% и более акций/долей которых прямо или косвенно контролируются лицом из списка SDN индивидуально или совместно с другими санкционными лицами. KASE не относится к таким лицам, ограничения никак не влияют на деятельность биржи и клирингового центра.

12 июня американское финансовое ведомство ввело ограничительные меры против Мосбиржи и российского Национального клирингового центра. Мосбиржа сообщила, что с 13 июня приостанавливает торги долларом и евро. Центробанк РФ объявил, что граждане и компании могут покупать и продавать доллары и евро, несмотря на санкции. При этом для определения их курсов регулятор будет использовать банковскую отчетность и сведения из внебиржевых торгов.