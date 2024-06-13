Райффайзенбанк прекратит начислять проценты по накопительным счетам

Райффайзенбанк анонсировал прекращение начисления процентов по накопительным счетам. Решение начнет действовать с 1 июля, сообщила кредитная организация на своем сайте.

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Уточняется, что проценты за июнь будут выплачены 30 июня 2024 года по действующим ставкам согласно тарифам. Граждане смогут распоряжаться денежными средствами на накопительных счетах как обычно.

Банк советует использовать инвестиционные решения для размещения денежных средств, например «Доход каждый день» от АО «Райффайзенбанк» и «Уверенный доход» от УК «Райффайзен Капитал».

Ранее сообщалось о намерении Райффайзенбанка сократить объемы кредитования по предписанию Европейского центрального банка. Отмечалось, что к 2026 году кредитный портфель RBI должен быть снижен на 65%.

Ранее сообщалось, что австрийский Raiffeisenbank не видит риска потери доступа к финансовому рынку США и продолжает диалог с американским Минфином о бизнесе в России.