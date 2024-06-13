Китай потерял две тысячи тонн российской меди

Крупный китайский конгломерат Wuchan Zhongda Group начал расследование из-за пропажи 2 тыс. тонн меди, купленной у российской компании. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник.

По данным портала, китайские бизнесмены приобрели в конце 2023 года 2 тыс. тонн рафинированной меди у российской «Региональной металлургической компании».

Согласно сделке, медь необходимо было передать местному трейдеру для последующей доставки в Китай. В итоге, отметили журналисты, груз был отправлен в Турцию. На месте выяснилось, что в вагонах не медь, а дешевый гранит.

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Китайские предприниматели начали расследование, отправили сотрудников в Россию. Представители Wuchan Zhongda Group прибыли в РФ, но не смогли найти ни трейдера, ни посредников, ни местонахождение плавильного завода, с которого должны были произвести отгрузку.

В РБК пояснили, что в России есть несколько фирм с названием «Региональная металлургическая компания». Кроме того, заметили аналитики, на международном рынке металлов нередко происходят скандалы, связанные с действиями мошенников.