Канада ввела санкции против главной бюджетной авиакомпании России
Власти Канады ввели санкции против главной бюджетной авиакомпании России. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на МИД североамериканской страны.
Речь идет о популярном отечественном лоукостере «Победа». Более того, под штрафные меры попали ряд юридических лиц, включая Новороссийское морское пароходство и АО «Электроавтоматика».
Великобритания объявит новые санкции против России
Ранее в мае министерство финансов США расширило санкционный список, связанный с Россией. В SDN-лист (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List) попали 29 физических и 250 юридических лиц, в том числе отечественный лоукостер «Победа».