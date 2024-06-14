Freedom Holding Тимура Турлова получил рекордную годовую выручку — $1,64 млрд

Freedom Holding казахстанского бизнесмена Тимура Турлова отчитался по итогам 2024 фискального года (с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2024-го). Холдинг увеличил выручку год к году на 105,5% — до $1,64 млрд. Чистая прибыль выросла на 82,4%, до $375 млн.

Компания со штаб-квартирой в Алматы сейчас работает в 20 странах, включая США, Кипр, Германию, Испанию, Узбекистан, Армению и др. В Казахстане Freedom Finance развивает свою экосистему, которая представлена банком, двумя брокерскими, двумя страховыми компаниями и life-style сегментом. Акции холдинга торгуются на NASDAQ под тикером FRHC почти пять лет, поэтому компания предоставляет отчетность под международным нормам, регулируется Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). добавить ссылку на отчетность

Основные доходы

Доходы от банковского и брокерского сегмента практически сравнялись. Банковский бизнес нарастил выручку на 151% до $615 млн. Число клиентов Freedom Bank за год выросло с 546 тыс. — до 903,5 тыс.

Брокерский бизнес всего холдинга увеличил выручку на 60,4% год к году до $617 млн. Число брокерских счетов за год выросло с 370 тыс. до 530 тыс. Основной вклад в рост счетов дала миграция клиентов из белизского брокера — холдинг сообщал, что в начале 2024 года перевел всех клиентов из этой компании в юрисдикции Казахстана или Армении.

Страховые компании холдинга (Freedom Life и Freedom Insurance) принесли выручку в размере $341 млн. На конец отчетного периода общая клиентская база страховых компаний составила 533,6 тыс. человек.

Прочие сегменты Freedom Holding принесли $62 млн выручки по сравнению с $4,7 млн убытка в 2023 году. «Улучшению показателя способствовало увеличение комиссионных доходов от сервиса обработки платежей Paybox и его дочерних компаний. Приобретение в отчетном году сервисов Chocotravel, ReKassa, DITel, Arbuz, Ticketon и Aviata стало дополнительным драйвером роста доходов. Кроме того, на телекоммуникационный рынок Казахстана вышел оператор Freedom Telecom, была создана медиаплатформа Freedom Media. Всего за отчетный год в состав холдинга вошло 13 компаний», — отметили в компании расширение горизонтов всего бизнеса.

Рекордный год

Основатель и мажоритарный владелец холдинга Тимур Турлов заявил, что инвестиции в цифровизацию позволили Freedom Finance не только повысить эффективность бизнес-процессов, но и укрепить позиции ведущего поставщика финансовых услуг в Казахстане.

По словам Турлова, 2024 фискальный год стал рекордным для компании.

«Мы нарастили объемы финансовых и lifestile услуг, продолжили двигаться по пути построения финтех-экосистемы в Казахстане. Плюс мы создали телеком-оператора — на эти цели мы привлекли $200 млн, проведя крупнейшее размещение облигаций на Астанинской международной бирже», — заявил глава компании.



Главным драйвером роста выручки Freedom Holding стало повышение процентного дохода, который достиг $828 млн, увеличившись на 181% год к году.

В прошедшем году холдинг также усовершенствовал управление рисками и усилил систему комплаенса (проверка легальности денежных средств клиентов, процедуры KYC, Know Your Customer — знай своего клиента, и AML, Anti-Money Laundering — антиотмывочные процедуры). CEO Freedom Holding уверен, что у компании сейчас, возможно, наилучший финансовый комплаенс в регионе. Так как холдинг сегодня представлен уже в 20 странах, в каждой его деятельность должна соответствовать законам и требованиям регуляторов.

В июне компания также сообщила об усилении совета директоров: в него вошли три новых человека с опытом опытом работы в государственном и корпоративном секторах в странах Азии, Африки, Южной Америки и Европы (Эндрю Гэмбл, Филипп Фогелер, Кайрат Келимбетов). Турлов подчеркнул, что расширение компании на новые юрисдикции делает важным приглашать в команду еще больше профессионалов, обладающих глубокими и разносторонними знаниями в области глобальной операционной деятельности и управления.

Прибыль и новые проекты

Чистая прибыль Freedom Holding за 2024 фискальный год увеличилась на 82,4%, с $206 млн за прошлый год до $375 млн. Прибыль на одну акцию FRHC достигла $6,37.

При этом чистая прибыль холдинга от операций с торговыми ценными бумагами в 2024 фискальном году составила $134 млн, что, как поясняют в компании, связано с удорожанием облигаций Минфина Казахстана в портфеле холдинга на фоне снижения базовой процентной ставки Нацбанка в течение года.

Кроме того, за 2024 фискальный год были открыты новые собственные офисы в Австрии, Бельгии, Болгарии, Италии и Нидерландах.

Отметим, что внутри экосистемы «Фридом Финанс» постоянно внедряются разные цифровые услуги, банк интегрируется со страховыми компаниями, брокерскими и маркетплейсами. Так, недавно у Freedom Bank вышло супер-приложение (super-app), которое объединят почти все продукты экосистемы в «едином окне», а также дает доступ к партнерским приложениям, бонусы и тд. «Мы надеемся, что в ближайшее время в нем появится еще много полезных сервисов, — рассказывал ранее Тимур Турлов. — Например, делаем получение льготных займов онлайн под залог своего авто или недвижимости. Благодаря нашим цифровым моделям, большинство наших клиентов сможет оценить недвижимость или авто и понять, сколько составляет залоговая стоимость, как она изменяется на рынке с учетом той амортизации и так далее».

Кроме того, банк запустил собственную валюту — уникальное цифровое предложение для Казахстана. Она позволяет автоматически стать акционерами Freedom Holding Corp., получая ее на банковскую карту в виде кешбэка после покупок. Валюта привязана к акциям Freedom, которые торгуются на фондовом рынке под тикером FRHC). Эту валюту FRHC можно тратить на покупки, менять на другие денежные средства, отправлять другому человеку по номеру телефона и тд.

Активы холдинга на 31 марта 2024 года выросли до $8,3 млрд (+62,3% год к году).

Что касается расходной части, что она в 2024 фискальном году выросла на 114% и составила $1,2 млрд, что также объясняется активным развитием бизнеса. Отметим, что холдинг занимается социальным развитием Казахстана, и самые значительные взносы были сделаны в Казахстанскую Шахматную Федерацию, Международную шахматную федерацию, Республиканский научно-практический центр «Дарын» и Актюбинский общественный фонд «Парыз».

На сегодня почти 5 миллионов человек соприкасаются с разными продуктами Freedom Finance его экосистемы.