Газоперерабатывающий комплекс в Усть-Луге построили на 32%

Газоперерабатывающий комплекс в составе комплекса по переработке этансодержащего газа (КПЭГ) в Усть-Луге построен уже на 32,3%. Об этом говорится в сообщении "Газпрома" по итогам совещания о ходе строительства комплекса, которое провел глава холдинга Алексей Миллер.

"Текущий статус готовности газоперерабатывающего комплекса, который входит в КПЭГ (ГПК КПЭГ), составляет 32,3%. Полностью завершены работы по инженерной подготовке площадок технологических установок и других объектов, устройству подъездных автодорог. Размещены заказы на основное оборудование, включая всю линейку оборудования длительного срока изготовления. Первые поставки запланированы на третий квартал 2024 года", - сказано в сообщении.



Сейчас в строительных работах задействовано около 15 тыс. человек и более 1,5 тыс. единиц техники.