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NYT: Титан сомнительного качества попал в построенные самолеты Boeing и Airbus

Некоторые недавно выпущенные самолеты Boeing и Airbus имеют компоненты, изготовленные из титана, который был продан с использованием поддельной документации, подтверждающей подлинность материала, что вызывает обеспокоенность по поводу структурной целостности этих авиалайнеров. Об этом пишет газета The New York Times.

Титан сомнительного качества попал в построенные самолеты Boeing и Airbus
© РИА Новости

Расследованием фальсифицированных документов занимается компания Spirit AeroSystems, поставляющая фюзеляжи для Boeing и крылья для Airbus, а также Федеральное управление гражданской авиации (ФАУ) США. Оно началось после того, как поставщик запчастей обнаружил в материале небольшие дыры от коррозии. В заявлении ФАУ говорится, что оно изучает масштабы проблемы и пытается определить краткосрочные и долгосрочные последствия для безопасности самолетов, изготовленных с использованием этих деталей. Неясно, сколько самолетов имеют детали, изготовленные из сомнительного материала.

Использование потенциально поддельного титана, о котором ранее не сообщалось, грозит распространить проблемы отрасли не только на Boeing, но и на Airbus, его европейского конкурента. Самолеты, в состав которых входили компоненты, изготовленные из этого материала, были построены в период с 2019 по 2023 год, в том числе несколько авиалайнеров Boeing 737 Max и 787 Dreamliner, а также самолеты Airbus A220, по словам трех собеседников NYT, которые говорили на условиях анонимности. Неясно, сколько из этих самолетов находится в эксплуатации и какие авиакомпании ими владеют.

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Это скандальное открытие произошло в момент пристального внимания к Boeing и авиационной отрасли США в целом, которая переживает серию неудач и проблем с безопасностью. В январе у самолета Boeing 737 Max 9, находившегося в полете, оторвало дверную панель, что повлекло за собой несколько федеральных расследований. В апреле Boeing сообщил ФАУ об отдельном эпизоде, связанном с потенциально фальсифицированными протоколами проверок крыльев самолетов 787 Dreamliner. Компания Boeing сообщила ФАУ, что, возможно, пропустила необходимые проверки крыльев самолета и что ей придется провести повторную проверку некоторых Dreamliners, все еще находящихся в производстве. Наконец, 30 мая компания Boeing представила в ФАУ план, представляющий меры по повышению безопасности полетов, которые она планирует внести, и обязалась проводить еженедельные встречи с агентством. Дэйв Кэлхун, исполнительный директор Boeing, во вторник должен дать показания перед комиссией сената по вопросам безопасности компании.

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