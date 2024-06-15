Титан сомнительного качества попал в построенные самолеты Boeing и Airbus

Некоторые недавно выпущенные самолеты Boeing и Airbus имеют компоненты, изготовленные из титана, который был продан с использованием поддельной документации, подтверждающей подлинность материала, что вызывает обеспокоенность по поводу структурной целостности этих авиалайнеров. Об этом пишет газета The New York Times.

Расследованием фальсифицированных документов занимается компания Spirit AeroSystems, поставляющая фюзеляжи для Boeing и крылья для Airbus, а также Федеральное управление гражданской авиации (ФАУ) США. Оно началось после того, как поставщик запчастей обнаружил в материале небольшие дыры от коррозии. В заявлении ФАУ говорится, что оно изучает масштабы проблемы и пытается определить краткосрочные и долгосрочные последствия для безопасности самолетов, изготовленных с использованием этих деталей. Неясно, сколько самолетов имеют детали, изготовленные из сомнительного материала.

Использование потенциально поддельного титана, о котором ранее не сообщалось, грозит распространить проблемы отрасли не только на Boeing, но и на Airbus, его европейского конкурента. Самолеты, в состав которых входили компоненты, изготовленные из этого материала, были построены в период с 2019 по 2023 год, в том числе несколько авиалайнеров Boeing 737 Max и 787 Dreamliner, а также самолеты Airbus A220, по словам трех собеседников NYT, которые говорили на условиях анонимности. Неясно, сколько из этих самолетов находится в эксплуатации и какие авиакомпании ими владеют.

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Это скандальное открытие произошло в момент пристального внимания к Boeing и авиационной отрасли США в целом, которая переживает серию неудач и проблем с безопасностью. В январе у самолета Boeing 737 Max 9, находившегося в полете, оторвало дверную панель, что повлекло за собой несколько федеральных расследований. В апреле Boeing сообщил ФАУ об отдельном эпизоде, связанном с потенциально фальсифицированными протоколами проверок крыльев самолетов 787 Dreamliner. Компания Boeing сообщила ФАУ, что, возможно, пропустила необходимые проверки крыльев самолета и что ей придется провести повторную проверку некоторых Dreamliners, все еще находящихся в производстве. Наконец, 30 мая компания Boeing представила в ФАУ план, представляющий меры по повышению безопасности полетов, которые она планирует внести, и обязалась проводить еженедельные встречи с агентством. Дэйв Кэлхун, исполнительный директор Boeing, во вторник должен дать показания перед комиссией сената по вопросам безопасности компании.