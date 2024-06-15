Франция может лишиться крупнейшего месторождения урана в Африке

Французская уранодобывающая компания Orano SA может лишиться права добывать уран на месторождении Имурарен в Нигере. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Orano SA может лишиться права на добычу урана на одном из крупнейших месторождений мира к 19 июня после того, как Нигер отверг план французской атомной компании по разработке актива», — сообщает агентство.



Пока французская компания Orano продолжает эксплуатировать единственный крупный урановый рудник в Нигере. Однако предложенный ею план разработки месторождения Имурарен «не соответствует ожиданиям властей». Об этом говорится в письме министерства горнодобывающей промышленности Нигера.

«Срок второго, последнего уведомления истекает 19 июня, после чего разрешение на деятельность компании будет отозвано», — сказано в письме.



Имурарен — одно из крупнейших в мире месторождений урана, запасы которого оцениваются в 200 000 тонн. По данным Всемирной ядерной ассоциации, в 2022 году на долю Нигера приходилось около 4% мировой добычи урана.