В Adidas начали расследование из-за взяток на миллионы евро

Немецкая компания Adidas начала расследование из-за сведений о взяточничестве на миллионы евро в китайском филиале. Об этом сообщат издание Financial Times.

© Lenta.ru

Сообщается, что в сети появилось анонимное письмо, якобы написанное работающими в Adidas China. В нем утверждалось, что сотрудники компании, занимающие высокие должности, получали откаты от поставщиков компании, а также работали с маркетинговым бюджетом, размер которого составил 250 миллионов евро (около 2,3 миллиарда рублей) в год.

В Adidas сообщили, что получили с письмо с предупреждающей информацией о возможных незаконных действиях сотрудников. Представители компании заявили, что расследуют случившееся с привлеченными извне юристами.

Ранее сообщалось, что главу Samsung Group Ли Чжэ Ена потребовали отправить в тюрьму. Его обвинили в мошенничестве с бухгалтерией и в подтасовке цен на акции компании. До этого в 2021 году суд Южной Кореи приговорил руководителя к 2,5 годам тюрьмы за взяточничество.