Комитет ГД одобрил законопроект о повышении налога на прибыль организаций до 25%

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении поправки в Налоговый кодекс РФ, направленные на донастройку налоговой системы России. В частности, документ предусматривает увеличение налога на прибыль организаций с 20% до 25%. Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 20 июня.

"В условиях санкционного давления на экономику страны и в целях обеспечения справедливой налоговой нагрузки предлагается увеличить общую налоговую ставку по налогу на прибыль организаций до 25%, сохранив действующие преференциальные механизмы", - говорится в сопроводительных материалах к документу.



В законопроекте также указывается, что для совершенствования инвестиционного стимулирования устанавливается федеральный инвестиционный налоговый вычет, позволяющий уменьшать сумму налога на прибыль организаций, подлежащую зачислению в федеральный бюджет, на капитальные расходы, произведенные в рамках включенных в соответствующий перечень инвестиционных проектов.

Для создания дополнительных стимулов развития инновационной деятельности предлагается увеличить в рамках налога на прибыль организаций повышающие коэффициенты в отношении расходов на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки.

Не вправе применять федеральный инвестиционный налоговый вычет следующие категории налогоплательщиков: иностранные организации, признаваемые налоговыми резидентами РФ; организации, признаваемые налогоплательщиками - участниками соглашения о защите и поощрении капиталовложений; организации, осуществляющие добычу углеводородного сырья. Также это касается организаций, осуществляющих производство подакцизных товаров (за исключением легковых автомобилей, мотоциклов, жидкой стали, этана, сжиженного углеводородного газа, нефтяного сырья, состоящего из одного компонента - газового конденсата стабильного и полученного в рамках единого технологического процесса по производству этана и (или) сжиженного углеводородного газа, подакцизного винограда), говорится в документе.

Дробление бизнеса

Законопроектом вводится понятие дробление бизнеса. Предпринимателям, добровольно отказавшимся от него, предложат налоговую амнистию за 2022-2024 годы.