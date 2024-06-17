Усманов подал иск против банка UBS Europe

Основатель холдинга USM Алишер Усманов подал иск в Земельный суд Франкфурта-на-Майне против банка UBS Europe SE в Германии 7 июня. Об этом сообщается в поступившем «Ленте.ру» пресс-релизе.

Отмечается, что в 2018–2022 годы банк направил финансовым властям ФРГ серию необоснованных уведомлений о якобы подозрительных финансовых операциях Усманова. Это спровоцировало «политически мотивированные расследования против него».

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Подчеркивается, у банка не было фактов, указывающих на то, что источником происхождения активов является преступное деяние.

«Нарушения договора со стороны банка привели к финансовым убыткам и колоссальному ущербу для репутации А.Б. Усманова как всемирно известного мецената и в прошлом бизнесмена с безупречным именем», — подчеркивается в сообщении.



Кроме того, в 2022 году уведомления UBS стали поводом для возбуждения в Германии в отношении Усманова незаконных расследований, в ходе которых были проведены масштабные обыски, в том числе на объектах недвижимости в Баварии и яхте Dilbar, которые следствие ошибочно приписывает предпринимателю. Все это использовалось, в частности, для продления санкций Евросоюза против Усманова.

При этом с 2015 года банк пытался привлечь Усманова в качестве клиента и выражал «гордость и благодарность» за оказанное UBS доверие. Банк провел проверка личности бизнесмена, его коммерческой деятельности и происхождения активов, которая заняла почти полгода. Результат проверки показал отсутствие «доказательств или информации об обвинениях, которые бы указывали на совершение противоправных действий».

Ранее Земельный суд Гамбурга признал недостоверной статью Forbes об Усманове и запретил распространение утверждений из нее.