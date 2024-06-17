СберСеллер получил награду за экологические корпоративные подарки

13 июня 2024 года в Завидове подвели итоги XI Национальной премии «Лучшие социальные проекты России». Сейлз-хаус СберСеллер победил в категории «Корпоративные проекты» с собственным набором для игры в домино.

© Сберселлер

Деревянный набор всем известной игры создан для создан для роста знаний об инструментах и сервисах СберСеллера и укрепления имиджа компании как социально ответственного бизнеса. Костяшки домино произведены из дерева – натурального и возобновляемого ресурса, который не загрязняет окружающую среду и не содержит вредных веществ. Каждая из них представляет одного из ключевых партнёров СберСеллера и даёт представление о разнообразии инвентаря и ресурсов, а также упрощает понимание организации бизнес-процессов. Игра схожа с подбором индивидуального подхода для клиента: сейлз-хаус предлагает брендам множество персональных В2В-решений, выстраивая цепочку из нескольких поверхностей, технологий и креативов для достижения максимальной эффективности.

© Пресс-служба Rambler&Co

Авторский набор домино стал корпоративным подарком для более 200 партнеров СберСеллера, подчеркнув значимость экологичных решений и корпоративной социальной ответственности.

Наталья Дмитриева, генеральный директор СберСеллера: «Наш набор для игры в домино – яркий пример того, как креатив и забота об экологии могут идти рука об руку. Компании сейчас не могут не учитывать социальную ответственность в своей повседневной работе, даже если речь идёт о внутренних подарках для партнёров. Мы рады, что смогли с помощью знакомой каждому игре напомнить о важности устойчивого развития и познакомить поближе с нашим бизнесом».