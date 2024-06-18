Возбуждено уголовное дело по факту манипулирования акциями СПБ Биржи

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту манипулирования на торгах акциями СПб-биржи. Предварительно, ущерб инвесторов оценивается более чем в 15 млн рублей, пишет РБК со ссылкой на источники.

По данным издания, речь идет о ситуации с подложным заявлением о банкротстве СПб-биржи в ноябре 2023 года, которое привело к обвалу цен на акции площадки в моменте на 35%. Дело было возбуждено в конце мая 2024 года по ч. 2 ст. 185.3 УК РФ, сама биржа подтвердила факт возбуждения дела, уточняет РБК. О наличии конкретных подозреваемых пока неизвестно, идет предварительное расследование.

Как поясняет издание, ст. 185.3 УК РФ предусматривает наказание за умышленное распространение заведомо ложных сведений, совершение операций с финансовыми инструментами или инсайдерскую торговлю, если это приводит к существенному отклонению цены на актив от того уровня, на котором она могла бы быть без совершения противоправных деяний. Согласно части 2 данной статьи, подобные действия, приведшие к ущербу в особо крупном размере, наказываются штрафом от 500 тыс. до 1 млн рублей, принудительными работами, запретом на работу на определенных должностях или лишением свободы на срок до семи лет.

Как отметил изданию руководитель практики разрешения споров и банкротства Maxima Legal Сергей Бакешин, подобного рода уголовных дел было мало, говорить о какой-либо устойчивой практике расследования таких преступлений затруднительно. По его словам, практика привлечения к административной ответственности за аналогичные правонарушения значительно шире.

В ноябре 2023 года в картотеке Арбитражного суда Москвы появилась информация о подаче искового заявления на признание СПб-биржи банкротом. В качестве заявителей по делу были указаны кредиторы, сумма требований к бирже в материалах дела не указывалась. Данная информация привела к падению цены акций биржи 27 ноября: на торгах на Московской бирже - на 35,8%, на торгах на СПб-бирже - на 13,4%. Позднее СПб-биржа выступила с заявлением, что обладает устойчивым финансовым состоянием и не подавала заявление о признании себя банкротом. ЦБ РФ установил факт манипулирования рынком на торгах акциями СПб-биржи.