Отток долларовых миллионеров из России резко сократился

Порядка 128 тыс. долларовых миллионеров покинет в 2024 году постоянное место жительства и переберется в другие страны, рассказали в компании Henley & Partners. Исследователи пояснили, что это на 8 тыс. больше, чем в прошлом году, пишет РБК.

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В компании уточнили, что долларовые миллионеры — это люди, располагающие активами стоимостью в $1 млн и более (High Net Worth Individuals, HNWI).

«Великая миграция миллионеров — важнейший индикатор, сигнализирующий о глубоких сдвигах тектонических плит богатства и власти», — пояснил руководитель группы частных клиентов Henley&Partners Доминик Волек.



По оценке экспертов, на первом месте в антирейтинге находится Китай — порядка 15. тыс. долларовых миллионеров может покинуть страну в 2024 году.

На втором месте — Соединенное Королевство, оно может потерять 9,5 тыс. обеспеченных людей. На третьем — Индия (4300), за ней следуют Южная Корея (1200) и Россия (1000). В компании уточнили, что «цунами постепенно утихает» — в 2023 году РФ покинули 3 тыс. HNWI, в 2022 — 15 тыс. HNWI.

Аналитики резюмировали, что наиболее привлекательной для HNWI-мигрантов страной стали Объединенные Арабские Эмираты. В этом году в них могут переехать 6,7 тыс. долларовых миллионеров.