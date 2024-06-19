В России предрекли смену собственников «проштрафившихся» предприятий

Работа оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в России переведена на принципы жесткого проектного менеджмента в масштабах всей страны. «Проштрафившиеся» предприятия ждут меры, вплоть до смены собственника, заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов. ТАСС

«С точки зрения эффективности планирования в ОПК основные идеи уже внедрены и доказали свою работоспособность. В частности, вся производственная база системно обвязана сквозными графиками комплектования, сходящимися в конечном итоге в план-графики поставок. Их реализация находится под четким контролем со стороны коллегии ВПК», — сказал министр в ходе заседания бюро Союза машиностроителей. Газета.Ru

Ранее Алихинов заявил, что выпуск продукции ОПК идет по графику. Он отметил, что по некоторым позициям есть опережения. Это дает выполнить часть заказов уже для 2025 года. Ura.Ru