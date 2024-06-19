Во «Вкусно - и точка» изменили меню на фоне вспышки ботулизма в России

В сети «Вкусно - и точка» на несколько недель вывели из меню чиабатты с тунцом из-за проверок, которые проводятся у поставщиков на фоне вспышки ботулизма в РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале сети.

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Во «Вкусно - и точка» подчеркнули, что не получали жалоб на чиабатты и уверены в качестве этого продукта. В компании заявили, что понимают и поддерживают решение о дополнительных проверках, которые проводят эксперты. О возвращении чиабатты с тунцом в регулярное меню сеть сообщит дополнительно.

Ранее около 150 россиян попали в больницы с подозрением на ботулизм из-за блюд с фасолью, которые они заказали в сервисах доставки еды. По данным Роспотребнадзора, вспышку заболевания вызвала нестерильная фасоль, которая хранилась в вакуумной упаковке до двух месяцев при температурах от плюс двух до плюс 25 градусов. До этого в Роспотребнадзоре сообщали, что пострадавшие заказывали лобио и салат с тунцом, фасолью и яблоком.