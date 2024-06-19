Комиссия Сената Франции предложила ввести запрет на импорт сжиженного газа из РФ

Комиссия Сената Франции (верхней палаты французского парламента), которая проверяет соблюдение компанией TotalEnergies экологических норм, порекомендовала прекратить импорт российского сжиженного природного газа. Об этом заявил лидер французских экологов, сенатор Янник Жадо, выступление которого транслировалось на странице верхней палаты в X (ранее Twitter).

"Комиссия потребовала, чтобы Франция прекратила импорт сжиженного природного газа из России как можно скорее", - сказал Жадо.



Он добавил, что Франция должна добиваться введения европейских санкций на импорт газа из России.

Ранее портал EUobserver со ссылкой на попавший в его распоряжение проект документа сообщил, что Европейский союз намерен ввести ограничения на поставки сжиженного природного газа и импорт гелия из РФ в рамках 14-го пакета антироссийских санкций. При этом, как отмечала газета Politico, входящая в Евросоюз Венгрия не поддерживает антироссийские санкции, которые могут негативно сказаться на энергетическом рынке ЕС, в том числе рестрикции против российского СПГ.

Россия неоднократно подчеркивала нелегитимный характер вводимых против нее санкций и отмечала, что они приведут к обратному эффекту и издержкам со стороны тех, кто эти ограничения налагает.