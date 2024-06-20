Сбербанк с 25 июня запускает обслуживание юридических лиц в Донецке и Луганске

Сбербанк с 25 июня начнет обслуживание юридических лиц в Донецке и Луганске.

Об этом сообщил в интервью телеканалу "Россия-24" заместителя председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

"С 25 июня начинается обслуживание юридических лиц, мы сможем предложить и помощь в открытии бизнеса, помощь в открытии расчетных счетов, получение токенов ФНС для работы с отчетностью. А также будем осуществлять расчетно-кассовое обслуживание", - сообщил Попов.



В пресс-службе Сбербанка ТАСС сообщили, что с 25 июня юридические лица на территории ЛНР смогут получать услуги "Сбера" в офисе МФЦ в Луганске. Кроме того, как отметили в Сбере, на следующей неделе заработает несколько полноформатных офисов банка в ДНР и ЛНР. В отделениях будет доступны все основные банковские продукты для физических и юридических лиц.