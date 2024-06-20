В Крыму рассказали, на что пошли средства от активов украинских олигархов
Средства от продажи активов украинских олигархов в Крыму пошли на социальные объекты и выплаты. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимира Константинов, передает «РИА Новости».
По его словам, средства от продажи активов украинских олигархов «расходуются в соответствии с бюджетным правилом».
«В первую очередь мы подтягиваем все социальные вопросы, объекты и выплаты», — добавил Константинов.
Ранее он сообщал, что в бюджет Крыма от продажи активов украинских олигархов поступило свыше 2,1 миллиарда рублей. Их изъятие производилось в рамках серии решений о национализации имущества, принятых парламентом республики осенью 2022 года.