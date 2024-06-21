В Сбере выступили за коллаборацию с другими банками

Первый зампред Сбербанка Кирилл Царев рассказал, что Сбер ведет переговоры с рядом банков для объединения данных. Интервью публикует Frank Media.

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По его словам, Сбер двигается к модели, в которой по ряду направлений и продуктов «будет такой вот open banking (API)» между банками. Он подчеркнул, что данный шаг добровольный.

«Коллаборации, мне кажется, нужны всегда», — заверил он.



В то же время Царев напомнил, что представители Центробанка говорят об этом как о векторе развития банковской системы. Это станет испытанием для банков, у которых мало сервисов или недостаточно развитое мобильное приложение. Теперь банки конкурируют на уровне клиентского опыта, считает он.

Отмечается, что в начале июня Сбер и «Тинькофф» объявили о запуске пилотного проекта в рамках внедрения технологий открытых API по обмену информацией о счетах клиентов, данные о которых будут отображаться в приложениях обоих банков. Царев назвал данный ход показательным, указав, что сервис уже тестируют около 100 сотрудников.

«Дальше, по мере того как мы убедимся, что технология полностью работает, начнем предлагать сервис клиенту — с его согласия, разумеется. Пока мы обсуждаем передачу информации исключительно по карточным счетам. Условно говоря, в СБОЛ клиенту будут видны наши карты и карты Т-банка и наоборот», — отметил Царев.



Ранее Сбер стал лидером рейтинга крупнейших интернет-эквайеров Европы.