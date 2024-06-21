«Газпром» поставил новый рекорд по поставкам газа потребителям РФ

Компания «Газпром» сообщила об обновлении июньского рекорда суточных поставок газа российским потребителям. Отмечается, что Новый исторический рекорд – 691 миллион кубометров газа – достигнут 19 июня.

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Подчеркивается, что со 2 июня 2024 года поставки газа из Единой системы газоснабжения России ежесуточно идут выше максимальных для июня показателей всех прошлых лет.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что потери Европы от сокращения поставок российского газа составят 1 трлн евро к концу года. По его словам, Европа к настоящему моменту уже потеряла 700 млрд евро. Он прогнозирует увеличение суммы.

Также ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств на полях ПМЭФ заявил, что компания «Газпром» справится с отказом стран Европы от российского газа. Он обратил внимание на то, что Россия продолжает поставлять газ Европе через территорию Украины и другими маршрутами.