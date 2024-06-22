Заработная плата пилотов "Аэрофлота" увеличится в среднем на 30%

"Аэрофлот" повысит заработную плату пилотам в среднем на 30%. Об этом на рабочей встрече с пилотами рассказал генеральный директор авиакомпании Сергей Александровский, сообщается в Telegram-канале "Аэрофлота". На встрече обсуждались вопросы стратегического развития авиакомпании, расширения маршрутной сети, улучшения условий труда и вознаграждения персонала. Как уточнил Александровский, размер переменной части оплаты труда будет напрямую зависеть от налета. Так, при налете 70 часов в месяц для командиров широкофюзеляжных воздушных судов расчетная заработная плата за полностью отработанный месяц составит 624 тыс. рублей, а для вторых пилотов - 407 тыс. рублей. В свою очередь, для командиров узкофюзеляжных воздушных судов она составит 543 тыс. рублей, а для вторых пилотов - 283 тыс. рублей. Кроме того, при налете 85 часов в месяц на широкофюзеляжных воздушных судах командиры будут получать 820 тыс. рублей, а на узкофюзеляжных - 707 тыс. рублей. Расчетная заработная плата вторых пилоты широкофюзеляжных воздушных судов будет составлять 530 тыс. рублей, а узкофюзеляжных - 357 тыс. рублей. Отмечается, что новые условия вступят в силу с 31 октября этого года.

© Илья Питалев/РИА «Новости»