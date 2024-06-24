Подсчитаны потери «Лаборатории Касперского» от новых санкций США

Из-за новых санкций США компания «Лаборатория Касперского» может начать терять $100 млн в год. Об этом сообщает издание «Ведомости», ссылаясь на отраслевых экспертов.

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Министерство торговли США вводит полный запрет на приобретение любых решений российской компании американскими гражданами и юрлицами с 20 июля 2024 года, а с 29 сентября американцы не смогут использовать и ранее приобретенные решения.

Кроме того, 21 июля Минфин США ввел санкции против топ-менеджмента «Лаборатории Касперского», включая исполнительного директора Андрея Тихонова, директора по развитию бизнеса Андрея Ефремова, директора по работе с персоналом Марину Алексееву, директора по исследованиям и разработке Антона Иванова, директора департамента потребительского бизнеса Михаила Гербера и управляющего директора компании в России и странах СНГ Анну Кулашову.

Причиной таких действий является утверждение о том, что продукты «Лаборатории Касперского» угрожают национальной безопасности США, так как могут быть использованы Россией для шпионажа за предприятиями. Теперь компания сможет продавать и продвигать на территории США только сервисы Threat Intelligence и тренинги по информационной безопасности.

Выручка «Лаборатории Касперского» в Европе и Северной Америке в 2022 году снизилась на 30-40%. Однако за счет роста доходов в России и остальных странах мира это падение было нивелировано, и по итогам года компания не оказалась с нулевой выручкой. В США в 2020 году доля продаж «Лаборатории Касперского» составляла 15%, а в России – 22%. По разным оценкам, доля компании на американском рынке сейчас могла составлять от 5 до 7% в зависимости от реализуемых продуктов.