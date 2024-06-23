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РБК: НОВАТЭК отправил первый в 2024 танкер с СПГ по Северному морскому пути

Газодобывающая компания НОВАТЭК направила первый в 2024 году танкер со сжиженным природным газом (СПГ) на борту по Северному морскому пути. Об этом сообщает РБК со ссылкой на информацию систем отслеживания судов.

НОВАТЭК отправил первую в 2024 году партию сжиженного газа по Севморпути
© РИА Новости

Как пишет издание, первую поставку СПГ осуществляет танкер Arc7 Eduard Toll, являющийся частью флота проекта «Ямал СПГ». 21 июня корабль вышел из порта Сабетта и в настоящее время приближается к проливу между островом Большевик и полуостровом Таймыр.

Отмечается, что начало летней навигации позволит компании НОВАТЭК запустить поставки газа с проекта «Арктик СПГ-2», находящегося на Гыданского полуострове.

В мае «Коммерсантъ» сообщил, что попавший под санкции США НОВАТЭК заказал в компании «Силовые машины» три газовых турбины для электроснабжения строящегося завода, подтвердив намерение запустить проект «Арктик СПГ-2».

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