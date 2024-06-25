Песков отметил, что большинство западных компаний не ушли из РФ

Огромное количество западных компаний продолжает работать в России, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он упомянул об этом, отвечая на вопрос о значимости западных банков для российской экономики.

"Они выполняют достаточно важные функции по переводу средств. Это не только в интересах наших клиентов этих банков, но и зарубежных", - указал представитель Кремля.



Песков обратил внимание, что в российской экономике до сих пор "работает очень много западного бизнеса".