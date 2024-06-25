Британия сняла санкции с топ-менеджера «Алросы» Филипповского

Великобритания исключила с санкционных списков вице-президента российской алмазодобывающей компании «Алроса» Алексея Филипповского. Об этом сообщается на сайте британского правительства. Ura.Ru

«Данная запись была исключена из консолидированного списка, на нее больше на распространяются санкции, предполагающие арест активов и запрет на оказание трастовых услуг: Алексей Николаевич Филипповский», — говорится в тексте документа британского Минфина. RT на русском

Причины этого решения не называются. ТАСС