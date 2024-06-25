Возвращение 45-го президента США Дональда Трампа в Овальный кабинет приведет к большим переменам в Соединенных Штатах, предположил миллиардер и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс. Об этом пишет в статье для Bloomberg обозреватель Акшат Рати.

Журналист пояснил, что в настоящее время в Лондоне проходит трехдневная конференция по климатическим технологиям. Участники на тематических форумах и на полях мероприятия обсуждают различные вопросы, связанные с этой сферой, задают вопросы спикерам.

В частности, представители Bloomberg Green попросили Гейтса прокомментировать резкие высказывания Трампа по экологической тематике.

Предприниматель отметил, что бизнес ненавидит неопределенность. В случае повторного избрания Трампа президентом, добавил он, компаниям придется столкнуться с большими проблемами.

Гейтс заметил, что вообще очень сложно делать прогнозы как в отношении того, кто победит на выборах, так и того, какой будет климатическая политика следующего главы государства, кем бы он ни был.

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По его мнению, избиратели, которых волнует климатическая повестка, проголосуют определенным образом, вне зависимости от партийной принадлежности.