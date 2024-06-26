США исключили из санкций проект «Сахалин-2»
Соединенные Штаты разрешили до 28 июня 2025 года поставки нефти с проекта «Сахалин-2» в Японию. Об этом пишет ТАСС.
По данным агентства, в среду, 26 июня, Минфин США опубликовал обновленный текст генеральной лицензии.
«Все запрещенные решением от 21 ноября 2022 года операции, связанные с морской транспортировкой сырой нефти с проекта, разрешены до 00:01 по восточному времени 28 июня 2025 года», — отмечается в документе.
«Уже справились»: МИД России о новых санкциях Евросоюза
В тексте уточняется, что побочная продукция, добытая на «Сахалин-2», предназначена «исключительно для импорта в Японию».
Напомним, что предыдущая лицензия была выдана 14 сентября прошлого года.