Раскрыто, что будет с одним из любимых банковских сервисов

В Центробанке России сообщили, что регулирование рынка рассрочки появится до конца текущего года, сообщает «Прайм».

Согласно поручению главы государства, пользователи получат те же права, что и заемщики потребительских кредитов, а банки — возможность учитывать рассрочку в общей долговой нагрузке. Как заявила руководитель направления экспертной аналитики сервиса «Банки.ру» Инна Солдатенкова, многие подсознательно воспринимают рассрочку как возможность приобрести товар «по частям» без комиссии, что является заблуждением. По словам эксперта, комиссия вписана в стоимость продукта, который торговая точка реализует в партнерстве с банком. До последнего времени покупки в рассрочку не попадали в общую базу кредитного долга, поэтому не могли быть учтены в расчете предельной долговой нагрузки.

Независимо от того, взимается с покупателя комиссия за рассрочку либо она бесплатна для него, другие кредиторы не видят это обременение и не могут корректно учитывать размер реальной финансовой нагрузки потенциального заемщика. В настоящее время значимость этого фактора при одобрении нового кредитного продукта усилилась.

Солдатенкова считает, что регулирование полезно покупателям, поскольку определенная часть из них в силу низкой финансовой грамотности может не понимать, что, используя такой сервис, фактически оформляют займ и не осознают последствия этого решения. Если эта сфера будет урегулирована, повысится степень правовой защищенности заемщиков в случае выхода на просрочку.

Для банков и платежных сервисов, предоставляющих рассрочки, после принятия проекта закона существует риск падения маржинальности из-за снижения спроса в условиях ужесточения требований и повышения количества отказов высокорискованным пользователям. Однако они берут с магазинов процент от суммы продаж, который может нивелировать данные потери. А в случае просрочки платежа покупателями они защищены неустойкой и будут иметь законную возможность списать такие долги, если они будут безнадежными.

В свою очередь продавцы столкнутся со снижением продаж, но маловероятно, что оно будет массовым, так как люди, которые могут планировать свою финансовую нагрузку и имеют хорошую дисциплину, не столкнутся с отказами. Кроме того, продавцы могут пересмотреть условия сотрудничества с платежными сервисами и банками и заложить дополнительные расходы в стоимость товаров.